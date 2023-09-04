إصابة اثر تدهور حافلة مدرسية في عمّان

وطنا اليوم:اسعف طالب إلى مستشفى الأمير حمزة فيما قدمت الاسعافات الاولية لـ 13‘ إثر تدهور حافلة مدرسية كانوا يستقلونها صباح اليوم الاثنين، في منطقة الهاشمي الشمالي بالعاصمة عمان، وفق مصدر أمني.

وقال المصدر إن جميع الطلبة بحالة حسنة، باستثناء حالة واحدة اسعفت إلى مستشفى الامير حمزة الحكومي، ووصفت بالمتوسطة.

وأكد أنه تم فتح تحقيق بالحادثة لمعرفة سبب التدهور.