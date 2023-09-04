الملك يبحث تعزيز التعاون الاقتصادي والدفاعي مع اليابان

وطنا اليوم:استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، الاثنين، وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.

وتناول اللقاء عمق الشراكة الاستراتيجية بين الأردن واليابان، وسبل تعزيزها وتوسيع التعاون بينهما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والدفاعية.