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جماعة عمان تدعو لتنفيذ التوجيهات الملكية بمنع إطلاق الرصاص في الأفراح،

4 سبتمبر 2023
جماعة عمان تدعو لتنفيذ التوجيهات الملكية بمنع إطلاق الرصاص في الأفراح،

وطنا اليوم:قالت جماعة عمان لحوارات المستقبل :ان من قتل عريس معان حمزة الفناطسة، ليلة زفافه، ليست الرصاصة التي خرجت من سلاح صديقه، لكن من قتله هو التراخي في تطبيق القوانين والأنظمة، وكذلك التراخي في تنفيذ توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين.
وأضافت الجماعة في بيان اصدرته اليوم :لقد أصدر جلالته قبل سنوات توجيهاته السامية الحازمة بمنع إطلاق الرصاص في الأفراح، واعتبر ذلك خطا احمر، مطالبا جلالته بتطبيق القانون حتى على أولاده انهم فعلوا ذلك، حثا جلالته المسؤولين الحزم في منع إطلاق الرصاص في الأفراح، ورفض اية واسطة في هذه القضية.
وأضافت الجماعة في بيانها :لقد كانت توجيهات جلالة الملك واضحة وصريحة لاتحمل التأويل، وهي توجيهات كفيلة باجتثاث ظاهرة إطلاق الرصاص، لو طبق المسؤولون التوجيهات السامية، ام ينتظر بعض المسؤولين ان يتولى جلالته بنفسة تطبيق القانون، والتوجيهات السامية؟.
وقالت الجماعة في بيانها :ان الكثير من مشاكلنا ومنها ظاهرة إطلاق الرصاص في الأفراح، وانتشار السلاح الغير مرخص سببه التراخي في تطبيق القانون، والتوجيهات السامية.
واضافت الجماعة في بيانها: ان معالجة مشاكلنا ومنها مشكلة إطلاق الرصاص في الأفراح، لايكون بأسلوب الفزعة، وردات الفعل الانية، ولا بالمبادرات التي تسلق سلقا، لكنه يكون بعمل فكري تربوي يتولاه اهل الخبرة والاختصاص، وتطبق نتائجه مؤسسات التنشئة، وقبل ذلك في تطبيق القوانين، وتنفيذ التوجيهات السامية.


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