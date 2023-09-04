انطلاق موسم عصر الزيتون بالمملكة في 25 تشرين أول

وطنا اليوم:قالت وزارة الزراعةـ الاثنين، أن موسم قطاف وعصر ثمار الزيتون سينطلق في 25 تشرين الأول المقبل، بناء على دراسات علمية وعملية أجرتها الوزارة بالمشاركة مع جميع الجهات ذات العلاقة والاختصاص.

وتقدر الكمية الكلية المتوقع إنتاجها من ثمار الزيتون للموسم 2023/2024 حوالي 250 ألف طن ويقدر أن يتم تحويل 50 ألف طن منها للكبيس و200 ألف طن لغايات استخلاص الزيت.

ومن المتوقع أن ينتج عن هذه الكمية ما يقارب 33 ألف طن زيت، فيما تقدر حاجة السوق المحلي من زيت الزيتون بنحو 25 ألف طن، والكمية المتبقية والبالغة 8 آلاف طن ستكون مؤهلة لغايات التصدير وكمخزون محلي استراتيجي يهدف لتعزيز الأمن الغذائي الوطني وتعزيزا لفرص الصادرات الاردنية من مادة زيت الزيتون.

وفيما يخص توقعات أسعار زيت الزيتون لهذا الموسم، قالت الوزارة إنه من المتوقع أن تكون حول أسعار الموسم الماضي 2022/2023 واعتمادا على العرض والطلب وجودة المنتج.