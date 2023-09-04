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62 ألف لاجئ عراقي و12751 لاجئا يمينيا مسجلا في الأردن

4 سبتمبر 2023
This picture shows a view of the Zaatari camp for Syrian refugees, near the Jordanian city of Mafraq, about 80km north of the capital Amman, on October 17, 2022. The Zaatari camp is home to some 80,000 Syrian refugees, about half of whom are children, according to the United Nations. The UN has 675,000 Syrian refugees registered in Jordan, but Amman estimates the real figure to be about twice that and says the cost of hosting them has exceeded $12 billion. (Photo by Khalil MAZRAAWI / AFP)

وطنا اليوم:كشف تقرير صادر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة وشؤون اللاجئين، عن عدد اللاجئين المسجلين في الأردن من مختلف الجنسيات.
ووفق التقرير بلغ عدد اللاجئين اليمنيين المسجلين لدى المفوضية في الأردن، 12751 لاجئا يمنيا.
بينما يبلغ عدد اللاجئين العراقيين المسجلين في الأردن لدى المفوضية، 62132 لاجئا عراقيا.
وكشفت سجلات المفوضية السامية للاجئين، عن 7206 لاجئين، من السودان والصومال، وجنسيات أخرى لاجئة في المملكة.

** انخفاض أعداد اللاجئين السوريين بالأردن في 2023

وكشفت المفوضية، عن انخفاض أعداد اللاجئين السوريين في الأردن، بنسبة 0.742%، منذ بداية العام الجاري 2023، وحتى 31 تموز الماضي، بواقع 4,908 لاجئين.
التقرير، أشار إلى أن عدد اللاجئين المسجلين بالمفوضية، حتى نهاية تموز الماضي 656762 لاجئا، مقابل 661670 لاجئا كانوا مسجلين في المملكة بداية العام الجاري.
وتصدرت العاصمة عمّان، بعدد اللاجئين السوريين المقيمين في الأردن، حيث بلغ عدد اللاجئين السوريين في عمّان، والمسجلين لدى المفوضية، 195334 لاجئا.
بينما حلّت مدينة المفرق ثانيا بعدد اللاجئين السوريين، بنحو 169043 لاجئا، يليها محافظة إربد بنحو 128467 لاجئا.
وسجل 97310 لاجئين في الزرقاء، مقارنة مع 17039 لاجئا البلقاء، و13027 لاجئا في مأدبا، ثم جرش بـ 8524 لاجئا.
وجاءت الكرك ثامنا بواقع 8312 لاجئا، ثم معان بـ 8194 لاجئا، وعجلون بـ 5794 لاجئا، بالإضافة إلى 3781 لاجئا في العقبة، و1428 لاجئا في الطفيلة، كأقل محافظة لديها عدد من اللاجئين السوريين بالمملكة.
ويوجد في الأردن نحو 1.3 مليون سوري، نصفهم تقريبا مسجلون بصفة “لاجئ” في سجلات مفوضية الأمم المتحدة للاجئين.
ووفق سجلات المفوضية يبلغ عدد اللاجئين المسجلين لديها 656762 لاجئا حتى نهاية الشهر الماضي


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