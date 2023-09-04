بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الحسين للسرطان : التدخين وسيلة للهدر الحكومي وليس مصدرًا للإيرادات

4 سبتمبر 2023
الحسين للسرطان : التدخين وسيلة للهدر الحكومي وليس مصدرًا للإيرادات

وطنا اليوم:قال مساعد المدير العام لمركز الحسين للسرطان منذر الحوارات إن التدخين وسيلة للهدر الحكومي، حيث أن نسب الاصابة سرطان الرئة وصل لـ85 بالمئة من إجمالي المدخنين، مضيفا أن الانفاق الحكومي على الصحة يتجاوز مليارات الدنانير، خصوصا وأن أمراض السرطان والأمراض الرئوية والقلب والجهاز التنفسي مشمول بالعلاج.
وأضاف، أن حجم خسارة الحكومة من “التدخين أضعاف ما هو وارد للخزينة العامة للدولة” من الضرائب المفروضة على التدخين.
وأكد أن التدخين إدمان يجب أن يعالج، وطالب شمول علاجه بالتأمين الصحي.

الحد من التدخين في الأماكن العامة
وقال الحوارات إن تطبيق قانون الصحة العامة الذي يهدف للحد من التدخين في الأماكن العامة، يحقق نسبة هائلة بقطع التدخين خلال 8 ساعات عمل، وخصوصا للعاملين في المؤسسات العامة والدوائر الحكومية.
وأضاف أن تقليل تعرض الناس للمواد السمية الناتجة عن التدخين، و تقليل المكون الخارجي للسرطان، ينعكس على انخفاض احتمالية الإصابة بالمرض.
وأكد الحوارات، أن السجائر الإلكترونية ليست أقل ضررا من السجائر التقليدية، مضيفا أنها قد تسبب الموت المباشر، بحسب الدراسات، لما تحتوي من نسب نيكوتين عالية، وخطورة المنكهات المصنعة.

محاربة التدخين
وفي وقت سابق، أكد جلالة الملك عبدالله الثاني أن مواجهة خطر التدخين أولوية فالوضع الحالي ليس مقبولا، مشيرا إلى أهمية تطبيق قانون الصحة العامة في محاربة التدخين بخاصة بين الشباب.
ودعا الملك إلى إعداد استراتيجية متكاملة لمكافحة التدخين، وتشديد الرقابة في الأماكن العامة لمكافحة التدخين، مؤكدا أن “صحة أبنائنا يجب أن تكون فوق كل اعتبار


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:44

بسبب عدم القدرة على السداد ​1445 شقة و923 مركبة معروضة للبيع بالمزاد

21:36

وزير سابق : مؤتمر “عام على التحديث” في البحر الميت لم يكن له داعٍ

21:29

لقاء في جامعة عجلون لتعزيز دور الإعلام في الترويج السياحي

21:26

جامعة العلوم والتكنولوجيا تطلق منصة التعليم الدامج لذوي الإعاقة في الجامعات

21:16

آسيان: الحوار ضروري للتسوية السليمة للصراع في أوكرانيا

21:14

عجلون تستقبل اكبر تظاهرة اعلامية للترويج لأماكنها السياحية والأثرية

21:10

جمعية فالتيبيرينا حبيبي تطلق العلامة التجارية فورماجو لصناعة الأجبان

20:58

وزيرة الاستثمار: جهود مكثفة تُبذل لزيادة الاستثمارات القطرية في المملكة

20:53

مكافحة المخدرات تقبض على 24 تاجرا للمخدرات منذ بداية أيلول الحالي

20:51

طائرة سياح فرنسية تحط بمطار الملك الحسين في العقبة

20:49

الناصر يوضح حول إلغاء ديوان الخدمة المدنية

20:29

طائرة سياح فرنسيين تحط في مطار الملك حسين الدولي في العقبة

وفيات
أسرة جامعة فيلادلفيا تنعي الطالب أحمد يوسف في كلية التمريضوفيات الأربعاء 6-9-2023تعزية ومواساة من الشيخ رأفت الرواشدة أبو نشمي الى آل حمزه و آل كمال بوفاة المرحومة بإذن الله ليلى علي عثمان كمال ام راميوفيات الثلاثاء 5-9-2023وفيات الاثنين 4-9-2023