الحسين للسرطان : التدخين وسيلة للهدر الحكومي وليس مصدرًا للإيرادات

وطنا اليوم:قال مساعد المدير العام لمركز الحسين للسرطان منذر الحوارات إن التدخين وسيلة للهدر الحكومي، حيث أن نسب الاصابة سرطان الرئة وصل لـ85 بالمئة من إجمالي المدخنين، مضيفا أن الانفاق الحكومي على الصحة يتجاوز مليارات الدنانير، خصوصا وأن أمراض السرطان والأمراض الرئوية والقلب والجهاز التنفسي مشمول بالعلاج.

وأضاف، أن حجم خسارة الحكومة من “التدخين أضعاف ما هو وارد للخزينة العامة للدولة” من الضرائب المفروضة على التدخين.

وأكد أن التدخين إدمان يجب أن يعالج، وطالب شمول علاجه بالتأمين الصحي.

الحد من التدخين في الأماكن العامة

وقال الحوارات إن تطبيق قانون الصحة العامة الذي يهدف للحد من التدخين في الأماكن العامة، يحقق نسبة هائلة بقطع التدخين خلال 8 ساعات عمل، وخصوصا للعاملين في المؤسسات العامة والدوائر الحكومية.

وأضاف أن تقليل تعرض الناس للمواد السمية الناتجة عن التدخين، و تقليل المكون الخارجي للسرطان، ينعكس على انخفاض احتمالية الإصابة بالمرض.

وأكد الحوارات، أن السجائر الإلكترونية ليست أقل ضررا من السجائر التقليدية، مضيفا أنها قد تسبب الموت المباشر، بحسب الدراسات، لما تحتوي من نسب نيكوتين عالية، وخطورة المنكهات المصنعة.

محاربة التدخين

وفي وقت سابق، أكد جلالة الملك عبدالله الثاني أن مواجهة خطر التدخين أولوية فالوضع الحالي ليس مقبولا، مشيرا إلى أهمية تطبيق قانون الصحة العامة في محاربة التدخين بخاصة بين الشباب.

ودعا الملك إلى إعداد استراتيجية متكاملة لمكافحة التدخين، وتشديد الرقابة في الأماكن العامة لمكافحة التدخين، مؤكدا أن “صحة أبنائنا يجب أن تكون فوق كل اعتبار