وطنا اليوم:تدخل تعديلات قانون السير حيز التنفيذ منتصف الأسبوع المقبل، وقد بينت مديرية الأمن العام وإدارة السير للناس عبر فيديوهات وبيانات رسمية العديد من التعديلات التي ستمس السائقين بشكل مباشر، إلا أن التعديلات طالت المشاة أيضا.

لا ملاحقة جزائية بحق السائق في معدل قانون السير

حيث كشف مدير عمليات المرور في الأمانة محمد الجدوع أن قانون السير المعدل أضاف مادة جديدة حمّل فيها المشاة مسؤولية التزامهم بممرات المشاة والجسور المخصصة لقطع الشوارع، حيث لن يلاحق السائق جزائيا إذا كان فعل المتضرر هو السبب الرئيسي لوقوع أي حادث.

المادة (27) من قانون السير المعدل : “على الرغم مما ورد في هذا القانون، لا يلاحق السائق جزائيا إذا كان فعل المتضرر هو السبب الرئيسي لوقوع الحادث.”

وكان قانون السير قد حمل سابقا السائقين المتسببين بوفاة إنسان أو إحداث عاهة دائمة المسؤولية الجزائية دون النظر بحقيقة المتسبب الرئيس لوقوع الحادث إذا ما كان السائق أم المشاة. حيث كان المشاة معفيون بشكل تلقائي من تحمل المسؤولية في حال وقوع الحادث.

وأبقى القانون على العقوبات بحق السائق في حال ثبت استهتاره بالقوانين أو تبين أنه المتسبب في حادثة وفاة إنسان أو إحداث عاهة دائمة بحقه.

أمانة عمان تبدأ بتخطيط ممرات المشاة

وبين الجدوع أنه وبناء على هذه التعديلات، عقدت أمانة عمان وإدارة السير اجتماعا مؤخرا للنظر في المسؤوليات التي يجب على الأمانة تطبيقها وفق التعديل الجديد، حيث ستباشر الأمانة من جهتها بتخطيط ممرات المشاة باللون الأبيض ليكون واضحا أمام المشاة، والتأكد من جاهزية جسور المشاة والأنفاق.

وبين الجدوع أن التعديلات الجديدة تأتي بهدف سلامة المواطن بالدرجة الأولى، لافتا إلى أن القطع العشوائي للشوارع يتسبب أيضا بأزمات مرورية وإرباك للسائقين.

المعايير المعتمدة لتوفر ممرات المشاة والجسور

وتلتزم أمانة عمان بتوفير ممرات مشاه آمنة باللون الأبيض الواضح عند كل من الأماكن الآتية:

كما أنها توفر أزرارا خاصة عند بعض الإشارات الضوئية لغايات استخدامها من قبل المشاة لإيقاف مرور المركبات. وتلتزم أمانة عمان بتوفير ممرات خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة عند الإشارات الضوئية بحسب ما أوضح الجدوع، مضيفا أن توفير جسور المشاة يكون في الشوارع الرئيسية السريعة التي يصعب قطعها بممر مشاة، كشارع الملكة رانيا وشارع المحطة- رغدان وغيرها.

لماذا تعتمد الأمانة على جسور المشاة وليس على الأنفاق؟

ويرى الجدوع أن اعتماد أمانة عمان على إنشاء الجسور بدلا من الأنفاق يأتي لعدة مبررات؛ وهي أن الجسور أقل تكلفة وأكثر أمانا من الناحية الأمنية، حيث تقدر تكلفة إنشاء جسر المشاة بنحو 50 ألف دينار فيما تعد تكلفة إنشاء النفق أكثر من ذلك.

ويسبب بناء الأنفاق إغلاقات مرورية للطرق لفترات أطول مقارنة بالفترات اللازمة لتركيب الجسور، إضافة إلى أن الأنفاق تعد منطقة مغلقة وقد تكون بيئة غير آمنة ليلا وخاصة في الأماكن النائية.