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وزير الأشغال يوجه بتأهيل فنيين لتعزيز عمل مصنع الشواخص المرورية

منذ ثانيتين
وزير الأشغال يوجه بتأهيل فنيين لتعزيز عمل مصنع الشواخص المرورية

وطنا اليوم:وجه وزير الأشغال العامة والإسكان ماهر اأبو السمن بضرورة تعزيز كوادر مصنع انتاج وصيانة اللوحات والشواخص المرورية التابع لمديرية السلامة العامة، وذلك بالتنسيق مع مع مؤسسة التدريب المهني لتدريب كوادر جديدة ورفد المصنع بالأعداد اللازمة لتغطية حاجة الوزارة والمؤسسات الحكومية.
جاء ذلك خلال تفقده مصنع الشواخص التابع لمديرية السلامة المرورية في وزارة الأشغال العامة.
وأفاد أبو السمن، بأن الوزارة تولي ملف السلامة المرورية على الطرق أهمية كبرى، حيث تقوم بالكشف الدوري والمستمر على الطرق لرصد احتياجاتها وتعزيز عناصر السلامة العامة عليها.
ودعا أبو السمن المواطنين إلى ضرورة الحفاظ على الشواخص المرورية بجميع أنواعها والتي وجدت لتحقيق السلامة العامة، حيث يتعرض الكثير منها للعبث أو الصاق الاعلانات فوقها، موعزا بتكثيف ورش الصيانة الميدانية لازالة تلك الاعتداءات وملاحقة المتسببين بها.
وذكرت الوزارة أنها تمتلك ورشة خاصة لتصنيع الشواخص حسب المواصفات العالمية، وتقوم بعملية التركيب بالموقع والذي يحدده فنيون مختصون بالسلامة المرورية مع الأخذ بالاعتبار مسافة رؤية الشاخصة، وارتفاعها وموقعها على الطريق


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