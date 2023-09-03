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الغذاء والدواء تحظر التدخين في المركز والفروع

منذ 20 ثانية
الغذاء والدواء تحظر التدخين في المركز والفروع

وطنا اليوم:تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بمكافحة خطر التدخين بهدف حماية المجتمع والحفاظ على الصحة العامة، قرر مدير عام المؤسسة الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات حظر التدخين في مقر المؤسسة الرئيسي وكافة فروعها واعتبار كافة مرافقها “منطقة خالية من التدخين”.
وكلف مهيدات فريق من المؤسسة بمراقبة امتثال والتزام الموظفين والمراجعين والزوار بتنفيذ أحكام قانون الصحة العامة وتعديلاته والتزويد بتقرير دوري مفصل بهذا الخصوص لاتخاذ الإجراء اللازم بحق المخالفين، ويتكون الفريق من مندوبي قسم الرقابة الإدارية في وحدة الرقابة الداخلية ولجنة السلامة العامة والصحة المهنية، وقسم المخاطر في مديرية التخطيط وتطوير الاداء المؤسسي


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