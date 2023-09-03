الاتحاد العام للجمعيات الخيرية يطلق لوتو الاردن الخيري

وطنا اليوم:اطلق الاتحاد العام للجمعيات الخيرية في مقره اليانصيب الخيري الأردني الموزع إلكترونياً ( لوتو الأردن الخيري) بحضور نائب رئيس الاتحاد العام عياش كريشان ومدير عام الاتحاد واليانصيب خليل القبيسي وعدد من اعضاء الهيئة الادارية ورؤساء الاتحادات في المحافظات وممثل الشركة الاردنية لتطوير اليانصيب.

وقال رئيس الاتحاد العام للجمعيات الخيرية الدكتور عاطف عضيبات إن الاتحاد العام للجمعيات الخيرية ومنذ تأسيسه عام 1959 يسعى لدعم المبادرات الإنسانية والتطوعية لتلبية احتياجات المجتمعات المحلية والفقيرة والاقل حظا وذوي الاعاقة و استثمار امكاناته بكل كفاءة وفاعلية لتحقيق العمل والانجــاز والتميز والسلم المجتمعي ليكون رديفا لمؤسسات المجتمع المدني من خلال التنسيق والتشبيك لغايات توحيد العمل الجماعي المنظم والمساهمه في دعم المؤسسات والمجتمع .

واضاف عضييات ان يناصيب لوتو الاردن الخيري شكل من أشكال اليانصيب المعروف ويوزع في الدول الإسلامية مثل اللبنان والعراق والإمارات وعُمان وغيرها العديد من العربية والإسلامية والأكثر شعبيه بين انواع اليانصيب الاخرى ويسهم في تزويد مدخلات الاتحاد العام مشيرا الى الأهداف التي يقوم بها الاتحاد تسعى للتخفيف من الفقر والبطالة والمساهمة أيضا في دعم الاتحادات والجمعيات في المحافظات .

وبين ان الاتحاد العام قدم مئات الملايين من الدنانير كمساعدات للاتحادات والجمعيات الخيرية في المحافظات ونفذ العديد من المشاريع والبرامج والمبادرات الخيرية اعتمادا على الموارد المالية المتأتية من توزيع اليانصيب الخيري الأردني والتي تعد أنموذجا للعمل الخيري والإنساني حيث استحقت على أثرها الاحترام والتقدير والمركز المرموق على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.

واشار ان تأسيسُ اليانصيب الخيري الأردني جاء بموجب مكرمةٍ ملكية سامية من لدن جلالة المغفور له بإذن الله الملك الحسين بن طلال المعظم ، حيث أصدر مجلس الوزراء نظام اليانصيب الخيري أوتالذي حدد نواع اليانصيب المتعددة وتأطيره في التشريعات الوطنية لكي يكون متوائما مع الدستور الأردني ومع النظام العام للمجتمع الأردني وثقافته وعاداته وتقاليده ومعتقداته.

وبين إن إصدار اليانصيب جاء من أجل دعم العمل الخيري والتكافل الاجتماعي وهو ظاهرة عالمية بامتياز منتشرة في مجتمعاتنا العربية والإسلامية حيث أسهم اليانصيب الخيري منذ انطلاقته في مطلع عام 1972 في تعزيز العمل الخيري مبينا ان اشكال اليانصيب الخيري تتمثل بالدواليب الورقي والكشط والموزع الكترونيا .

وثمن جهود ومساندة اعضاء الهيئة الادارية في الاتحاد العام ورؤساء الاتحادات في المحافظات وممثلي وسائل الاعلام لدعم رسالة الاتحاد العام واهدافه وانشطته وبرامجه وابراز الجهود التي بذلها لتعزيز العمل الخيري والتطوعي والانساني والتنموي على امتداد مساحات الوطن .

واشتملت فعاليات حفل الاطلاق الذي ادارته الدكتورة ردينه بطارسه وحضره عدد من ممثلي وسائل الاعلام على حوار ونقاش حول اليانصيب الخيري وعرض لمسيرة الاتحاد العام واليانصيب كما تم تكريم عدد من ممثلي وسائل الاعلام والداعمين والمساندين كما قدم ممثلي وسائل الاعلام هديه للدكتور عضيبات بحضور رئيس هيئة المديرين في لوتو الأردن الخيري سليمان عبيد ونائب رئيس هيئة المديرين في لوتو الأردن الخيري سيمون رعد