غازي شركس: تم إنهاء خدماتي منذ شهرين

وطنا اليوم:كشف استشاري الصحة العامة والأوبئة مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة سابقا الدكتور غازي شركسانه لم بعد مديرا لمستشفى الأمير فيصل ولا موظفا في وزارة الصحة.

وقال شركس في منشور له عبر صفحته على الفيسبوك:

تنويه لجميع الأصدقاء والمتابعين

نظرا لكثرة الاتصالات التي تردني منكم وكما عودتكم أنني أقوم بالرد عليها كلها

اعلمكم انه تم إنهاء خدماتي في وزارة الصحة منذ شهرين ولم أعد مديرا لمستشفى الأمير فيصل ولا موظفا في وزارة الصحة