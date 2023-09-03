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حزب ارادة في كفرنجة من جديد… فيديو وصور

منذ ساعة واحدة
حزب ارادة في كفرنجة من جديد… فيديو وصور

وطنا اليوم:ضمن سلسلة الزيارات المكوكية التي تقوم بها الأمانة العامة لحزب إرادة في المدن والقرى والبوادي والمخيمات، قام أعضاء من الحزب بزيارة كفرنجة بمحافظة عجلون والالتقاء بقيادات مجتمعية وشبابية في المنطقة، وذلك بإستضافة من قبل السيد احمد ابو عناب في منزله، هذا وقد مثل الأمانة العامة للحزب نضال البطاينة و د. علي قوقزة وأحمد السعوي وكان باستقبالهم عدد كبير من أبناء محافظة عجلون ولواء كفرنجة، وجري حوار بين الأمانة العامة والحضور، بعد توضيح الحزب لمبادؤه ونهجه وقانوني الاحزاب والإنتخاب وبنهاية اللقاء تم انتساب عدد كبير من الحضور للحزب.

 


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