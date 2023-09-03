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العراقيون يشيعون جثمان الفنان الراحل ياس خضر

منذ 22 ثانية
العراقيون يشيعون جثمان الفنان الراحل ياس خضر

وطنا اليوم:شيع العشرات ظهر، السبت، جثمان الفنان العراقي الراحل ياس خضر، الذي وافته المنية مساء، الجمعة، عن عمر ناهز 85 عاما بعد معاناة مع المرض.
وانطلقت مراسم التشييع من مبنى نقابة الفنانين العراقيين وسط بغداد بمشاركة نخبة من الفنانين العراقيين البارزين.
وكانت نقابة الفنانين نعت في بيان “رحيل صوت الأرض” الفنان ياس خضر “الذي وافته المنية إثر مرض عضال”.
عمل الفنان العراقي الكبير في البداية “قاطعَ تذاكر” في مستشفى أبو صخير بمدينة النجف، مسقط رأسه، لكنه تحول بعدها إلى أحد أبرز نجوم الغناء العراقي.
من أبرز أغانيه “ليل البنفسج” و “مرينا بيكم حمد” و “حن وآنه أحن” التي كتبها جميعا الشاعر الراحل مظفر النواب.
وقدم الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد التعازي بوفاة الفنان ياس خضر، وأكد أنه “ترك إرثا فنيا مميزا في تاريخ الفن العراقي”.
وجاءت وفاة ياس خضر بعد ساعات قليلة من رحيل الشاعر الكبير كريم العراقي عن عُمرٍ ناهز الـ68 بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان
وقال الموسيقار نصير شمه : لا أودع ياس خضر بل ألقي عليه السلام.. لروحه التي أغدقت الفرح على ملايين العرب .
واضاف :
لمن أسميناه صوت الأرض واستمعنا الى صوته ونحن نعبر بالآه مرارا، ذلك الصوت الذي وجدنا أنه يعبّر عن دواخلنا في حزنها وفرحها.


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