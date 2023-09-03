بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

خرفان يكرم طلبة الثانوية العامة في مخيم البقعة

منذ 12 ثانية
خرفان يكرم طلبة الثانوية العامة في مخيم البقعة

وطنا اليوم:رعى المهندس رفيــق خرفان مدير دائرة الشؤون الفلسطينية امــس حفلا تكريميا اقامته لجنة خدمات البقعة للطلبة المتفوقين بالثانوية العامة لعام ٢٠٢٣ في لواء عين الباشا ومخيم البقعة، بالإضافة الى تكريم رؤساء وأعضاء لجنة الخدمات السابقين وعددا من ابناء المجتمع المحلي والناشطين في الخدمات التطوعية في مسرح لجنة خدمات البقعة وبحضور النائب د. احمد السراحنة ومدير التربية والتعليم وعضوي مجلس المحافظة الدكتورة ابتسام الدسيت وفاطمة عايش وجمهور كبير من ابناء اللواء وأولياء امور الطلبة.
وقد جاء تنظيم هذا الحفل الكبير إيمانا من لجنة خدمات البقعة بأن المتفوقين ثروة وطنية غالية، ويجب أن تحاط بكل مقدمات الرعاية والاهتمام.
استهل الحفل بالسلام الملكي تلاه آيات عطرة من الذكر الحكيم و أعرب خرفان عن سعادته بحضور الاحتفال مهنئا الطلبة المتفوقين ومتمنيا لهم مزيدا من النجاح وقام خرفان بتكريم المتفوقين بشهادات الثانوية العامة في لواء عين الباشا ومخيم البقعة مشيرًا إلى أن هذا التكريم تأكيدًا على ضرورة وأهمية تحفيزهم، وتشجيعهم على تحقيق المزيد من التفوق وحثهم على تنمية ما يتمتعون به من مواهب وإبداعات وتعزيز ثقتهم بأنفسهم


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:39

بنك الإسكان يحتفل بمرور خمسين عاماً على تأسيسه ويطلق حملة “خمسون عاماً ونبقى بنكك للحياة”

11:27

النيابة العامة تسند للمعتدي على فتاة السابع 5 جرائم عقوبتها تصل إلى 30 عاما

11:08

فيديو صادم .. شرطي أمريكي قتل امرأة سوداء وجنينها

10:55

خلدون سويدان رئيساً تنفيذياً للدائرة التجارية في أمنية

10:53

العمل: إطلاق خدمة طباعة التصاريح بمركز الخدمات الحكومي في المقابلين

10:48

الأردن يمنح تصاريح لتسيير 6 رحلات جوية من صنعاء إلى عمّان أسبوعيا

10:44

وفيات الأحد 3-9-2023

10:19

إحتجاجات كركوك مستمرة..3 قتلى والشرطة تفرض حظر تجوال

10:07

صناعة عمان تبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية مع كازاخستان

10:01

حدث تاريخي لأول مرة ..الدوري السعودي يخترق إيران

09:56

اليمن.. وفاة أكثر من 400 طفل بمرض الحصبة

09:47

خلط الكاز بالديزل خيار شاحنات لتقليص الكلف

وفيات
وفيات الأحد 3-9-2023البشاتوه تنعي القاضي السابق مهند سعد توفيقالشوابكة يشكرون المشاركين في عزاء نجلهم جمال الشوبكيأبناء المرحوم العين جمال باشا الشوابكة يتقدمون بالشكر على التعازيوفيات الجمعة 1-9-2023