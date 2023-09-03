خرفان يكرم طلبة الثانوية العامة في مخيم البقعة

وطنا اليوم:رعى المهندس رفيــق خرفان مدير دائرة الشؤون الفلسطينية امــس حفلا تكريميا اقامته لجنة خدمات البقعة للطلبة المتفوقين بالثانوية العامة لعام ٢٠٢٣ في لواء عين الباشا ومخيم البقعة، بالإضافة الى تكريم رؤساء وأعضاء لجنة الخدمات السابقين وعددا من ابناء المجتمع المحلي والناشطين في الخدمات التطوعية في مسرح لجنة خدمات البقعة وبحضور النائب د. احمد السراحنة ومدير التربية والتعليم وعضوي مجلس المحافظة الدكتورة ابتسام الدسيت وفاطمة عايش وجمهور كبير من ابناء اللواء وأولياء امور الطلبة.

وقد جاء تنظيم هذا الحفل الكبير إيمانا من لجنة خدمات البقعة بأن المتفوقين ثروة وطنية غالية، ويجب أن تحاط بكل مقدمات الرعاية والاهتمام.

استهل الحفل بالسلام الملكي تلاه آيات عطرة من الذكر الحكيم و أعرب خرفان عن سعادته بحضور الاحتفال مهنئا الطلبة المتفوقين ومتمنيا لهم مزيدا من النجاح وقام خرفان بتكريم المتفوقين بشهادات الثانوية العامة في لواء عين الباشا ومخيم البقعة مشيرًا إلى أن هذا التكريم تأكيدًا على ضرورة وأهمية تحفيزهم، وتشجيعهم على تحقيق المزيد من التفوق وحثهم على تنمية ما يتمتعون به من مواهب وإبداعات وتعزيز ثقتهم بأنفسهم