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العمل: إطلاق خدمة طباعة التصاريح بمركز الخدمات الحكومي في المقابلين

منذ ساعة واحدة
العمل: إطلاق خدمة طباعة التصاريح بمركز الخدمات الحكومي في المقابلين

وطنا اليوم:أعلنت وزارة العمل أنه للتسهيل على أصحاب العمل وتوفيرا لوقتهم وجهدهم قررت بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة إطلاق خدمة طباعة تصاريح العمل في مركز الخدمات الحكومي الشامل في عمان بمنطقة المقابلين.
وأشارت الوزارة إلى أنه بإمكان صاحب العمل أو من يفوضه استلام بطاقة تصريح العمل من مركز الخدمات الحكومي الشامل في عمان منطقة المقابلين يوميا حتى الساعة السابعة مساء


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