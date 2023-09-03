الأردن يمنح تصاريح لتسيير 6 رحلات جوية من صنعاء إلى عمّان أسبوعيا

وطنا اليوم:كشف رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الكابتن هيثم مستو، عن منح عدد من التصاريح للخطوط الجوية اليمنية، لتسيير رحلاتها الجوية إلى مطار الملكة علياء الدولي.

وقال مستو، في تصريح اليوم الأحد، إن عدد الرحلات التي يتم تسييرها أسبوعيا من العاصمة صنعاء إلى العاصمة عمّان، يعتمد على قرار الجانب اليمني.

أشار إلى أنه تم منح التصاريح اللازمة من هيئة الطيران للخطوط اليمنية، بتسيير رحلاتها إلى عمّان، ولها الخيار بعدد الرحلات التي ترغب بتسييرها أسبوعيا أو شهريا.

من جهته، قال مدير مطار صنعاء الدولي، خالد الشايف، إن عدد الرحلات التجارية عبر مطار صنعاء الدولي المقتصرة على الأردن، سيشهد ارتفاعا بمعدل أسبوعي، بداية من الأسبوع الجاري.

وأوضح الشايف، أنه من المقرر عودة رحلات الخطوط الجوية اليمنية بواقع 6 رحلات في الأسبوع من صنعاء إلى العاصمة عمّان، ابتداء من الخامس من شهر أيلول الجاري