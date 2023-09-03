علاقة خاصة جمعت كريم العراقي بكاظم الساهر، الذي نعى “رفيق دربه” الجمعة، فقصتهما معا تعود إلى الثمانينات، حين أصدرا أول عمل فني جمع كلمات العراقي بصوت الساهر، وهي أغنية “شجاها الناس”.

هذه الأغنية كانت قطرة البداية، لعشرات الأغاني “الخالدة”، بكلمات كريم العراقي وغناء كاظم الساهر.

علاقة كاظم الساهر بكريم العراقي بدأت خلال الخدمة العسكرية في العراق، عام 1986، حيث تعرفا على بعضهم البعض للمرة الأولى، وكانت الانطلاقة لعلاقة فنية فريدة من نوعها. العمل الفني الأول لهما، كانت أغنية “شجاها الناس”، وهي أغنية المقدمة للمسلسل العراقي “نادية”، الذي صدر عام 1988. بعدها استمر الساهر بالعمل مع كريم العراقي، حتى خرجا معا من العراق، نحو فضاء الفن في العالم العربي. بعد تدهور حالة كريم العراقي الصحية، في الأعوام الأخيرة، دأب كاظم الساهر على متابعة رفيق دربه، وواصل زيارته والسؤال عنه، حتى حانت لحظة الفراق.