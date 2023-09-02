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البشاتوه تنعي القاضي السابق مهند سعد توفيق

منذ 10 ثواني
البشاتوه تنعي القاضي السابق مهند سعد توفيق

بسم الله الرحمن الرحيم (( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )) صدق الله العظيم

تنعي عشائر البشاتوه عامة والعمري خاصة في الأغوار الشمالية وداخل المملكة وخارجها بمزيد من الحزن والأسى وفاة فقيدهم المغفور له بإذن الله المرحوم القاضي السابق والمحامي
الحاج مهند سعد توفيق العمري البشتاوي ” أبو قتادة ” عن عمر يناهز ٦٩ عام ،
والد المحامي قتادة ، وشقيق كل من الاستاذ اسامه والاستاذ هاني والاستاذ حاكم والمرحوم محمد والمرحوم معاذ وعم كل من الدكتور فيصل هاني والمهندس اشرف والمحامي احمد والمهندس معاذ
والذي انتقل الى جوار ربه مساء السبت راضياً مرضياً ان شاء الله بعد حياة حافلة بالعطاء والإخاء ، وسيشيع جثمانه الطاهر بعد صلاة عصر يوم غد الاحد الموافق ٢٠٢٣/٩/٣ من مسجد وقاص الكبير في بلدة وقاص / الأغوار الشمالية الى مقبرة وقاص الجديده في ذات البلدة ،وسيكون العزاء للرجال والنساء في منزل المرحوم الكائن في بلدة وقاص خلف مسجد وقاص الكبير ولمدة ٣ أيام،
هاتف الاستاذ هاني ‬
0786813308
الدكتور فيصل ‬
0790037148
المحامي احمد
0797714732


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