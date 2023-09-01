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أبناء المرحوم العين جمال باشا الشوابكة يتقدمون بالشكر على التعازي

منذ ساعة واحدة
أبناء المرحوم العين جمال باشا الشوابكة يتقدمون بالشكر على التعازي

 

بسم الله الرحمن الرحيم
شكر على تعاز

يتقدم أبناء المرحوم العين جمال باشا الشوابكة

وإخوانه وأبناء عمومته خاصة وعشائر الشوابكة عامة

من مقام حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله بن الحسين المعظم وجلالة الملكة رانيا العبد الله المعظمة وصاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله المعظم ولي العهد

وأصحاب السمو الملكي الأمراء والأميرات ومن أصحاب الجلالة والفخامة ملوك ورؤساء الدول العربية الشقيقة ومن دولة رئيس الوزراء ومعالي رئيس الديوان الملكي الهاشمي ودولة رئيس مجلس الأعيان ورئيس مجلس النواب ورئيس المجلس القضائي الأردني والسادة الوزراء والأعيان والنواب ومن رؤساء الوزراء السابقين ومن أصحاب العطوفة رئيس هيئة الأركان المشتركة ومدير المخابرات العامة ومدير الأمن العام ومدير عام دائرة الجمارك ومن اصحاب المعالي والعطوفة والسعادة

وأصحاب السعادة السفراء المعتمدين لدى البلاط الملكي الأردني وإلى جميع ضباط وضباط صف وأفراد القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية وإلى الشعب الأردني الوفي اللذين شاركونا في مصابنا الجلل سواء كان ذلك من خلال حضور مراسم الدفن أو الحضور إلى بيت العزاء أو إرسال البرقيات أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

(ورحم الله الفقيد واسكنه فسيح جنانه)


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