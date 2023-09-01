بيان هام صادر عن ملتقى رفاق السلاح

وطنا اليوم:في ظل الحزن الوطني وما تحمله قلوبنا من الم في فقدان ابن الوطن عريس معان في ليلة عرسه ومع خالص عزائنا لاهله وذويه والأهل في معان الابيه نعزي الوطن على تلك الممارسات الباليه والتي أسقطها ورفضها ابناء الوطن ولم تعد لها مكان في المفهوم الوطني .

ومع كافة الجهود الكبيره لاجهزتنا الامنيه والوعي الإعلامي والوطني فإننا ناسف وبشدة على بقاء الفكر السلبي والذي يطول الوطن بأكمله في فقدان اطفال وشباب بتلك الممارسات التي لم يعد لها سبيل في مجتمعنا الاردني الاشم .

وان الزيارة الملكية السامية لسمو الأمير حسين ولي العهد المعظم لبيت العزاء هي رسالة وطنية كبيرة عنوانها كفى استهتار. في حق الوطن وأهله فهي الشعار الذي يشكل وعيا وطنيا للإرادة السياسية والتي تحتاج إلى إرادة شعبية كبيرة في التفاعلية والمسؤولية .

ونحن في ملتقى رفاق السلاح ومع اعتزاز نا الكبير في قيادتنا الهاشمية مقدرين جهود أجهزتنا الأمنية التي تقدم وتعمل ليلا نهارا في ترسيخ الأمن والامان الوطني مطالبين في أخذ كافة الإجراءات الأمنية والقانونية المشددة وتفاعليه المجتمع المدني مع أجهزتنا الامنيه في نبذ الممارسات السلبية التي أرهقت الوطن ومؤسساته .

واننا على العهد في تعزيز الجبهه الداخلية والذراع لاجهزتنا الأمنية في بقاء الوطن سالما شامخا بقيادته الحكيمة واهله في مسيرة بناء ونهضة .

حفظ الله الوطن وأهله وقيادته .