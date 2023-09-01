قاطع الفرح القاتل .. مطلب شعبي عبر مواقع التواصل في الأردن

وطنا اليوم:لم يكن رحيل عريس معان حمزة الفناطسة في يوم زفافه بسبب طلق ناري طائش، مجرد حادثة عادية، وإنما فاجعة تصدرت حديث الشارع المحلي، وسط حزن كبير على رحيل الشاب، وغضب من استمرار البعض بممارسة عادات تهدد سلامة المجتمع وحياة أبنائه، كإطلاق العيارات النارية.

ونشر الآلاف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تعهداً بمقاطعة كافة المناسبات التي تشهد إطلاق عيارات نارية، فيما أكد مئات المحامين امتناعهم عن الترافع في القضايا التي يتسبب بها مطلقو العيارات النارية.

وتتواصل ردود الفعل المنددة بما حصل في “عرس معان”، وذلك بعد المصاب الذي آلم الأردنيين، إثر وفاة الشاب حمزة الفناطسة برصاصة طائشة أطلقت يوم زفافه وأنهت حياته، وحولت الفرح إلى ترح.

وأصدر رواد التواصل على منصة “إكس” وسم “قاطع الفرح القاتل”، مع إعادة نشر صور الفناطسة وسط موجة حزن وغضب تجاه إطلاق عيارات نارية في المناسبات.

وفي عزاء عريس معان، تعددت الخطابات التي دعت لضرورة أن تكون هذه الفاجعة، نهاية لمسلسل ازهاق الأرواح البريئة التي غدت نتيجة لإطلاق الرصاص، ولأهمية اعتبار كل من يقبل على هذا السلوك، عدواً للمجتمع.

لا لتحويل الأفراح إلى أتراح

وفي ذات السياق، أصدرت عشيرة الفناطسة وثيقة للتصدي لظاهرة إطلاق العيارات النارية في المناسبات تحت شعار “لا لتكرار الجراح وتحويل الأفراح إلى أتراح”.

ودعت العشيرة من خلال الوثيقة التي وقع عليها العشرات، جميع أبناء الوطن للتصدي لهذه الظاهرة بكل قوة ومقاطعة كافة المناسبات التي يتخللها إطلاق عيارات نارية.

توقيف مطلق العيارات النارية

وأوقف مدعي عام معان مطلق العيارات النارية التي أودت بحياة الفناطسة، الأربعاء، بعدما أصيب برصاصة نافذة أودت بحياته.

ووجه المدعي العام تهمتي القتل القصد وإطلاق أعيرة نارية دون داع بحسب مصدر مقرب من التحقيق، مقررا توقيف مطلق العيارات النارية 15 يوما قابلة للتجديد