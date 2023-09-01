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الخصاونة: قراءة القرآن بصوت مرتفع يشوش على الآخرين

منذ ساعتين
الخصاونة: قراءة القرآن بصوت مرتفع يشوش على الآخرين

وطنا اليوم:قال سماحة الشيخ عبد الكريم الخصاونة المفتي العام للمملكة إن المسلم دائما يقرأ من كتاب الله ويحب أن يقرأ منه بالليل والنهار وأن يتزود من كتاب الله بالحفظ والتلاوة.
ولفت خلال برنامج حديث الجمعة عبر التلفزيون الأردني إنه لا يجوز قراءة القرآن بصوت مرتفع كونه يشوش على الآخرين.
وأضاف أن كتاب الله له خاصية عند كل مؤمن يؤمن بالله سبحانه وتعالى وأن هذا القران يزداد به المسلم خيرا وبركة وعلما وزكاة وطهرا.
وتابع بأن القارئ والحافظ لكتاب الله وصاحب الصوت الجميل في القراءة هو شخص محسود .
وذكر أداب قراءة القرآن ومنها الاخلاص في القراءة والنية ثم الشعور بعظمة كلام الله وأشار إلى أن من يقرأ القرآن بالطريقة الصحيحة والترتيل يحشر مع نوع خاص من الملائكة .
وقال إن النبي كان يحسن صوته بقراءة القرآن ويحب أن يقوم الصحابة بقراءة القرآن عليه


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