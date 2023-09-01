مهم من الجرائم الإلكترونية للأردنيين

وطنا اليوم:دعت وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية التابعة لإدارة البحث الجنائي في مديرية الأمن العام، المواطنين إلى حماية بياناتهم الشخصية.

ونشرت الوحدة عبر حسابها على فيسبوك،عدة خطوات لحماية الملفات والبيانات الشخصية لمنع اختراقها تحت عنوان “احمي معلوماتك.

وتاليا الخطوات:

– ربط الحسابات ببريد إلكتروني ورقم هاتف فعالين

– وضع كلمة سر قوية تتكون من حروف وأرقام ورموز

– عدم مشاركة المعلومات الشخصية وإخفائها عن الآخرين

– تفعيل خاصة المصادقة الثنائية على الحسابات

– عدم الدخول إلى روابط وهمية ومواقع مشبوهة

– عدم التواصل مع أي شخص مجهول أو جهة غير معروفة

– عدم تثبيت تطبيقات مجهولة المصدر على الهاتف والأجهزة الأخرى

– عدم مشاركة أو الاحتفاظ بالصور ومقاطع الفيديو الشخصية على الحسابات

– تفعيل تنبيهات الدخول على الهاتف والبريد الالكتروني