بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الخصاونة يشكل لجنة للكشف عن حوادث المنشآت عالية الخطورة

منذ 3 ساعات
الخصاونة يشكل لجنة للكشف عن حوادث المنشآت عالية الخطورة

وطنا اليوم:قرر رئيس الوزراء بشر الخصاونة، تشكيل لجنة تتألف من ست جهات رسمية؛ لغايات الكشف على منشآت حيوية وعالية الخطورة لبحث مدى مطابقتها للمعايير العالمية في الحوادث والحرائق.
وتتألف اللجنة الحكومية من وزارة المياه والري، ووزارة النقل، ووزارة الطاقة والثروة المعدنية، ووزارة الداخلية، ووزارة الصناعة والتجارة والتموين، ومديرية الأمن العام، وفق ما اطلعت عليه عمون.
كما عممت وزارة الصناعة والتجارة، على المنشآت بضرورة إبلاغ المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات في حال حصول أي حادث ومهما كان مستواه وتأثيره حال حدوثه.
يأتي ذلك، ردًا على كتاب وجه إلى رئيس الوزراء من المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، إذ قال: بحكم دور المركز كمظلة وطنية في متابعة المخاطر والتهديدات التي قد تتعرض لها المملكة ودوره التشاركي مع جميع مؤسسات الدولة في هذا المجال، يرجى التكرم بالإيعاز إلى الوزارات المبينة (…)، بمخاطبة المنشآت الحيوية والمنشآت عالية الخطورة بضرورة إبلاغ المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات في حال حصول أي حادث ومهما كان مستواه وتأثيره حال حدوثه وموافاتنا بتقارير مفصلة عن طبيعة الحادث وأسبابه والإجراءات التي تم اتخاذها”


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:08

الهند تسجل درجات حرارة وجفاف قياسية في آب

14:03

العثور على جثة أربعيني داخل منزله في عمان

13:59

اتفاق أردني إسباني حول الاعتراف بالشهادات الأهلية للبحارة

13:31

مهم من الجرائم الإلكترونية للأردنيين

11:27

عمل مع كبار النجوم وتألق مع كاظم الساهر.. وفاة الشاعر كريم العراقي

11:03

الرصيفة تغلق منشآت خالفت قانون سلوك الأحداث

10:54

استثمار القابضة القطرية تعلن تأسيس شركة تابعة لها في الأردن

10:45

المركز الأردني للتصميم والتطوير يطلق مسابقة دولية للأمن السيبراني

10:33

القبض على شخصين سرقا كوابل واسلاك اعمدة الكهرباء

10:27

أجواء حارة نسبيا في أغلب المناطق الجمعة

10:17

وفيات الجمعة 1-9-2023

10:11

بعد المصير الذي انتظر بريغوجين.. قديروف يسارع لإعلان ولائه الأعمى لبوتين

وفيات
وفيات الجمعة 1-9-2023التربية تنعى طالب توجيهي سقط في بئر ماءوالد رجل الاعمال زياد المناصير في ذمة اللهوفيات الخميس 31-8-2023بأي ذنب قتلوا عريسنا.. الأمن العام ينعي شهيد الفرح حمزة