عمل مع كبار النجوم وتألق مع كاظم الساهر.. وفاة الشاعر كريم العراقي

وطنا اليوم:توفي الشاعر العراقي الشهير، كريم العراقي، فجر الجمعة، عن عمر ناهز 68 عاما، وذلك بعد معاناة طويلة مع المرض، حسبما ذكر مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الثقافية، عارف الساعدي، عبر موقع فيسبوك.

وقال الساعدي: “أنعى لكم الشاعر كريم العراقي، الذي رحل فجر هذا اليوم في إحدى مستشفيات أبوظبي”، دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل.

وكريم العراقي المولود في 18 فبراير 1955، بمنطقة الشاكرية كرادة مريم بالعاصمة بغداد، شاعر معروف له عشرات المؤلفات والأعمال الأدبية، ومن بينها الشعر الشعبي والأغنيات والمسرحيات.

كما أنه حاصل على جائزة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف) لـ”أفضل أغنية إنسانية”، وذلك عن قصيدة “تذكر” التي شدا بها الفنان العراقي، كاظم الساهر.

وأصيب العراقي بمرض السرطان منذ أكثر من عام، حيث خضع لأكثر من عملية جراحية وتلقى جرعات من العلاج الكيماوي، وفقا لتقارير إعلامية محلية.

واشتهرت أشعار كريم العراقي بشكل كبير، بسبب تعاونه مع كبار النجوم، مثل كاظم الساهر وأصالة وصابر الرباعي وماجد المهندس وعاصي الحلاني.

ولاقت الأغنيات التي قدمها مع الساهر نجاحا كبيرا، بشكل خاص، ومن أبرزها “كل ما تكبر تحلى” و”دلع النساء” و”المستبدة”