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أجواء حارة نسبيا في أغلب المناطق الجمعة

منذ 4 ساعات
أجواء حارة نسبيا في أغلب المناطق الجمعة

وطنا اليوم:تكون درجات الحرارة اليوم الجمعة، أعلى من معدلاتها الاعتيادية بحوالي (2-3) درجات مئوية لمثل هذا الوقت من السنة، وتسود أجواء حارة نسبيا في أغلب المناطق، بينما تكون حارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تنخفض درجات الحرارة قليلا يوم غد السبت، لتصبح الأجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، و حارة في البادية و الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.
وتبقى الأجواء الأحد، صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، و حارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
ويطرأ الاثنين ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة نسبيا في أغلب المناطق، و حارة في البادية و الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 35 – 21 درجة مئوية، وفي غرب عمان 33 – 19، وفي المرتفعات الشمالية 31 – 19 وفي مرتفعات الشراة 32 – 17، وفي مناطق البادية 38 – 21، وفي مناطق السهول 35 – 21، وفي الأغوار الشمالية 41 – 26، وفي الأغوار الجنوبية 43 – 28، وفي البحر الميت 41 – 26، وفي خليج العقبة 42 – 27 درجة مئوية


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