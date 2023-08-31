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مفتي المملكة : إطلاق العيارات النارية في المناسبات حرام

منذ 24 ثانية
مفتي المملكة : إطلاق العيارات النارية في المناسبات حرام

وطنا اليوم:قال مفتي عام المملكة، عبد الكريم الخصاونة، الخميس، إن إطلاق العيارات النارية في المناسبات “حرام”، داعيا إلى إيجاد “الثقافة العالية عن خطر والوقاية من حمل السلاح” وإطلاق النار.
وأوضح الخصاونة، أن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم “نهى عن ترويع المسلم، وإذا كان الترويع حرام، فمن باب أولى إطلاق العيارات نارية يعتبر حراما”، لافتا النظر إلى أن إطلاق العيارات النارية “سيؤدي لا محالة إلى قتل أو تخريب في الاقتصاد والمجتمع الذي يعيش فيه الإنسان”.
وقال: “يجب أن يكون لدينا ثقافة ألا يجوز ويحرم إطلاق العيارات النارية في الأفراح والمناسبات وأي مناسبات أخرى”، داعيا وزارة التربية والتعليم إلى أنه “يجب أن يدرس هذا الموضوع (إطلاق العيارات النارية) في مداسنا للابتدائي والإعدادي والثانوي حتى يصبح لدينا الثقافة العالية عن خطر والوقاية من حمل السلاح وإطلاق العيارات النارية في الهواء بدون فائدة”.
وتحدث الخصاونة عن “أثر كبير” بتحذير أنبائهم من إطلاق العيارات النارية.
وأشار إلى إصدار دائرة الإفتاء عدة فتاوى تشير إلى أن إطلاق العيارات النارية “حرام”


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