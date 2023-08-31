إنجاز 98% من أعمال مشروع جمرك عمان الجديد

وطنا اليوم:شدد وزير الأشغال العامة والإسكان، ووزير النقل، المهندس ماهر أبو السمن، على أهمية المضي قدما في استكمال أعمال مشروع جمرك عمان الجديد الذي بلغت نسبة الإنجاز فيه نحو 98%؜.

وأكد، خلال استقباله في مكتبه يوم أمس مدير عام دائرة الجمارك المهندس جلال القضاء، أن الوزارة حرصت على تشييد المشروع وفق أعلى المعايير الهندسية المتبعة عالميًا.

وقال إن المشروع المقام في منطقة الماضونة سيسهم بإحداث نقلة تنموية كبيرة شرق العاصمة عمان، وسينعكس إيجابا على الاستثمار في مختلف المجالات، كما سيسهم في تنشيط التبادل التجاري مع دول الجوار، وتوفير فرص العمل بالعديد من الوظائف كما سيعمل على تخفيف العبء المروري داخل العاصمة.

من جهته، قال القضاة إن المشروع يسهم في تحسين سرعة وبيئة العمل الجمركي، كما يسهم في إنعاش منطقة جنوب وشرق عمان وتشكيل منطقة جذب استثماري خصوصا في مجالات النقل والخدمات المساندة، ويعزز من حركة التبادل التجاري ما بين الأردن ومختلف دول العالم.

ويعد المشروع جزءا من المخطط الشمولي على طريق عمان التنموي وهو أحد أكبر مشاريع وزارة الأشغال العامة إذ تبلغ مساحة أرض المشروع 1350 دونم وكلفته الإجمالية 94 مليون دينار، ويقام بتمويل من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي على نظام التأجير التمويلي.

وتبلغ مساحة المنشآت المعدنية والخرسانية نحو 88 ألف متر مربع، ويضم المشروع 9 مبانٍ خرسانية، وهناجر معدنية، وإنشاء طرق وساحات.

وسيسهم المشروع بتحسين الأداء وتسهيل الإجراءات المطلوبة لكونه مركز جمرك نموذجيا وحسب الأسس العالمية باستخدام التقنيات الحديثة وحسب التصاميم المعتمدة التي تمت من قبل وزارة الإشغال العامة والإسكان وبالاستعانة بالخبرات الاستشارية المحلية والدولية وحسب متطلبات دائرة الجمارك الأردنية.

ويقع موقع الجمرك الجديد على تقاطع طريق عمان الدائري مع طريق الماضونة ويشمل الساحات الجمركية والمظلات والمباني الخاصة بالأجهزة الجمركية وشركات التخليص والقطاع الخاص وغيرها من الخدمات المساندة