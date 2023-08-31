خسارة صقور الأردن من مصر في كأس العالم

وطنا اليوم:تلقى المنتخب الأردني لكرة السلة خسارة من المنتخب المصري ، الخميس، في إطار مباريات تحديد المراكز من ال17 وحتى 32، في بطولة كأس العالم، المقامة بتنظيم مشترك بين 3 دول هي الفلبين وإندونيسيا واليابان.

وانتهى اللقاء بفوز الفراعنة بنتيجة 85/69.

انتهى الربع الأول لمصر بـ 22/14 ، والثاني للأردن بـ 18/22 ، والثالث للأردن بـ 19/20 ، والرابع 26/13 لمصر.

وحقق المنتخب المصري فوزه الثاني في البطولة بعد الفوز على المكسيك ، فيما تلقى المنتخب الأردني الخسارة الرابعة له في البطولة