بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رياضة

خسارة صقور الأردن من مصر في كأس العالم

منذ ساعة واحدة
خسارة صقور الأردن من مصر في كأس العالم

وطنا اليوم:تلقى المنتخب الأردني لكرة السلة خسارة من المنتخب المصري ، الخميس، في إطار مباريات تحديد المراكز من ال17 وحتى 32، في بطولة كأس العالم، المقامة بتنظيم مشترك بين 3 دول هي الفلبين وإندونيسيا واليابان.
وانتهى اللقاء بفوز الفراعنة بنتيجة 85/69.
انتهى الربع الأول لمصر بـ 22/14 ، والثاني للأردن بـ 18/22 ، والثالث للأردن بـ 19/20 ، والرابع 26/13 لمصر.
وحقق المنتخب المصري فوزه الثاني في البطولة بعد الفوز على المكسيك ، فيما تلقى المنتخب الأردني الخسارة الرابعة له في البطولة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:38

الصحة العالمية تثمن التوجيهات الملكية لمكافحة انتشار التدخين

20:36

%67 نسبة إشغال فنادق البحر الميت نهاية الأسبوع

20:33

مفتي المملكة : إطلاق العيارات النارية في المناسبات حرام

20:25

قرعة دوري أبطال أوروبا.. مجموعات قوية وصدامات نارية…

20:13

إنجاز 98% من أعمال مشروع جمرك عمان الجديد

20:09

القيسي يؤكد السعي للارتقاء بالمنتج السياحي في الطفيلة

20:07

وزير الصحة: التدخين سبب رئيسي لـ40% من عدة أمراض

20:02

الشهيد الرائد غيث الرحاحلة يرزق بـ ريم

19:57

فعاليات نسائية في الكرك تدعو لوضع استراتيحية وطنية لتمكين المرأة في سوق العمل

19:57

الأمين العام لحزب إرادة يجيب بشفافية حول تساؤولات وإشاعات … فيديوهات

19:40

بالصور .. افتتاح معرض مشروع منصة الإتصالات والمعلومات الرقمیة لمواقع التراث العالمي للیونیسکو

19:33

أسرة جامعة عمان الاهلية تهنىء بعيد ميلاد الملكة رانيا

وفيات
وفيات الخميس 31-8-2023بأي ذنب قتلوا عريسنا.. الأمن العام ينعي شهيد الفرح حمزةوفيات الأربعاء 30-8-2023وزير التربية ينعى الطالبين محمد ويامن عباسيوفيات الثلاثاء 29-8-2023