الملكة رانيا : أحلى فرحة بوجود عائلتي الصغيرة بجانبي

وطنا اليوم:نشرت جلالة الملكة رانيا العبدالله صورا لها رفقة جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وسمو الأميرة رجوة الحسين.

وكتبت جلالتها عبر “انستغرام”، اليوم الخميس، “الحمدلله على نعمة وجودكم بحياتي. أحلى فرحة بوجود عائلتي الصغيرة بجانبي وبكل الأردنيين اللي ما في مثلهم بالعالم”.

كما نشرت جلالتها قصة كتبت فيها “إيه اليوم الحلو ده! سنة حلوة يا جميل… وايه الناس الحلوة دي! شكراً لأحلى فريق على هالمفاجأة!”.

وكان الديوان الملكي العامر، الخميس، هنأ جلالة الملكة رانيا العبدالله بمناسبة عيد ميلادها، الذي يصادف الخميس الموافق 31 آب.

وقال الديوان: “أحر التهاني إلى جلالة الملكة رانيا العبدالله بعيد ميلادها، وكل عام وجلالتها بألف خير”