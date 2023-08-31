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الأردن يعزي جنوب إفريقيا بضحايا حريق بناية سكنية

منذ ساعتين
الأردن يعزي جنوب إفريقيا بضحايا حريق بناية سكنية

وطنا اليوم:أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أحر التعازي وصادق المواساة لحكومة وشعب جمهورية جنوب إفريقيا الصديقة بضحايا الحريق الذي نشب في بناية سكنية بمدينة جوهانسبرغ اليوم
وأعلنت سلطات الطوارئ الافريقية في جنوب أفريقيا عن وفاة 63 شخصاً وإصابة أكثر من 40 آخرين اليوم الخميس 31 أغسطس 2023 ، أثراندلاع حريق في مبنى مكون من خمسة طوابق في وسط مدينة جوهانسبرغ .
قال المُتحدث روبرت مولودزي باسم جهاز الطوارئ، إنه تم تسجيل إصابة 43 شخصًا آخر في الحريق الذي اندلع في ساعات الفجر، وأشار إلى أن هناك احتمالًا لزيادة عدد القتلى، ووصف المبنى بأنه “مستوطنة غير رسمية”


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