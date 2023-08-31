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إرادات ملكية بالموافقة على تسمية سفراء (أسماء)

منذ 3 ساعات
إرادات ملكية بالموافقة على تسمية سفراء (أسماء)

وطنا اليوم:صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على تسمية سعادة السفير من ملاك وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السيد وصفي عبد الله عياد ليكون سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الأردنية الهاشمية لدى جمهورية جنوب إفريقيا.
وصدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على تسمية سعادة السفير من ملاك وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السيد معتز عبد الرحمن خصاونة ليكون سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الأردنية الهاشمية لدى جمهورية رومانيا.
وصدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على تسمية سعادة السفير من ملاك وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور إسماعيل مد الله المعايطة ليكون سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الأردنية الهاشمية لدى مملكة ماليزيا.
وصدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على تسمية سعادة السفير من ملاك وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السيد عمر بركات النهار ليكون سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الأردنية الهاشمية لدى جمهورية أذربيجان.
كما صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على تسمية سعادة السفير من ملاك وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السيد سنان راكان المجالي ليكون سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الاردنية الهاشمية لدى دولة الكويت.
ووافقت حكومة المملكة الاردنية الهاشمية على قرار حكومة دولة الكويت ترشيح سعادة السفير السيد حمد راشد المري ليكون سفيرا فوق العادة ومفوضا لها لدى البلاط االملكي الهاشمي


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