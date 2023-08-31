صرف دعم بدل المحروقات لمشغلي وسائط النقل العام في 17 أيلول

وطنا اليوم:أعلن مدير عام هيئة تنظيم النقل البري، المهندس عبدالرحيم الوريكات، أن صرف الدفعة الأولى من الربع الثالث للعام 2023 من دعم بدل المحروقات لمشغلي وسائط النقل العام سيبدأ اعتبارا من صباح الأحد الموافق للسابع عشر من شهر أيلول المقبل.

وقال الوريكات إن صرف هذه الدفعة يأتي وفقا لقرار مجلس الوزراء بدعم مشغلي وسائط النقل العام على خطوط نقل الركاب وسيارات التكسي ضمن اختصاص هيئة تنظيم النقل البري، والتي سيتم صرفها من خلال مكاتب الهيئة المتواجدة في جميع المحافظات.

وأكد الوريكات استكمال جميع الإجراءات الخاصة بدعم المحروقات لمستحقيه عن الربع الثالث لهذا العام، مشيرا إلى أنه بإمكان المشغلين المستفيدين مراجعة الشركات المعتمدة لتعبئة مركباتهم بالوقود بقيم الدعم المعتمدة في الموعد المعلن والذي سيبدأ مباشرة بعد الانتهاء من صرف بدل الدعم عن شهر حزيران في منتصف شهر أيلول المقبل.

وأشار إلى أنه تم تسليم الكشوفات كاملة إلى محطات الوقود المعتمدة لشحن البطاقات المصروفة للمشغلين بالمبالغ المستحقة لهم.

وقال إن صرف هذه المستحقات يأتي ضمن خطة الحكومة في مواصلة تحمل تكاليف بدل فرق ارتفاع أسعار المحروقات على التكاليف التشغيلية لأجور وسائط النقل العام للتخفيف على مستخدمي وسائط النقل العام من المواطنين تلافيا لعدم رفع الأجور وتحميل هذه التكاليف للمشغلين