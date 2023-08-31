الحياري و نخبة من ابناء الوطن يطلقون حملة مقاطعة الاعراس مطلقة الاعيرة النارية

وطنا اليوم:اطلقت اليوم حملة وطنيه لمقاطعة الاعراس التي يتم فيها اطلاق الاعيرة الناريه

و صرحت د روان الحياري ان هذه الحملة تأتي استجابة من ابناء الوطن من كافة محافظاته و بواديه يداً واحدة و على قلب رجل واحد ، في ظل تكرار العديد من المآسي و ازهاق الارواح البريئة في بعض الافراح كان اخرها مقتل الشرطي حمزة الفناطسة رحمه الله

و تأتي هذه الحملة ضمن مساعي مجتمعيه تنويرية لمكافحه هذه العادة التي ما كانت يوما سمة فرح او رجولة في مجتمعنا الاردني

و شددت الحياري على ضرورة انفاذ سيادة القانون و تغليظ العقوبات لتكون درعا حاميا للوطن و ابناءه فما كان الاردنيون دوما الا على قلب رجل واحد

و اشارت ان هذه الحملة بصدد اصدار وثيقة مقاطعه لما سموه مطلقي الحملة بافراح الموت