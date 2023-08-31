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تحديد تعرفة بند فرق أسعار الوقود لشهر أيلول

منذ 9 ثواني
تحديد تعرفة بند فرق أسعار الوقود لشهر أيلول

وطنا اليوم:قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة أن مجلس مفوضي الهيئة قرر في اجتماعه المنعقد اليوم الخميس تحديد قيمة تعرفة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء لشهر أيلول المقبل لعام 2023 بقيمة صفر.
وأضاف المهندس السعايدة أنها نفس القيمة التي تم تحديدها لشهر آب الحالي


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