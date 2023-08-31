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25 إشاعة في شهر آب و قطاع الشأن العام يتصدّر

منذ ساعة واحدة
25 إشاعة في شهر آب و قطاع الشأن العام يتصدّر

وطنا اليوم:سجل مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) 25 إشاعة، انتشرت بين جمهور المتلقين خلال شهر آب من خلال وسائل الإعلام المحلية ومنصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهواتف الذكية.
وقال المرصد في تقريره الشهري الذي أصدره اليوم الخميس إن عدد الإشاعات التي جرى نفيها بلغ 25 إشاعة، مسجلة بذلك زيادة مقدارها 6 إشاعات، مقارنة مع الإشاعات التي سجلت خلال شهر تموز الماضي، والتي بلغت 19 إشاعة.
وأضاف أنه وبتصنيف الإشاعات بحسب المجال تبين أن قطاع الشأن العام تبوأ المرتبة الأولى وسجل 7 إشاعات من أصل 25، وبنسبة 28 بالمئة، ثم جاءت في المرتبة الثانية الإشاعات الصحية حيث سجلت 5 إشاعات، وبنسبة 20 بالمئة، وحلت في المرتبة الثالثة الإشاعات الاقتصادية والسياسية، حيث سجل كل منهما 4 إشاعات، وبنسبة 16 بالمئة، وفي المرتبة الرابعة، بلغت الإشاعات الأمنية 3 وبنسبة 12 بالمئة، فيما سجلت الإشاعات الاجتماعية 2 لتحل في المرتبة الخامسة والأخيرة وبنسبة 8 بالمئة.
ولفت المرصد إلى أنه تتبع مصدر الإشاعات خلال شهر آب وتبين أن حصة المصادر الداخلية، سواء أكانت تواصلا اجتماعيا أو مواقع إخبارية، بلغت 23 إشاعة من مجمل حجم الإشاعات لشهر آب، وبنسبة بلغت 92 بالمئة، فيما سجلت إشاعة واحدة من مصدر خارجي، وبنسبة 4 بالمئة، وإشاعة أخرى غير محددة المصدر وبنسبة 4 بالمئة أيضا.
وأشار التقرير إلى أن 14 إشاعة، وبنسبة 56 بالمئة، كان مصدرها وسائل التواصل الاجتماعي، فيما روج الإعلام لـ 11 إشاعة وبنسبة بلغت 44 بالمئة، ويعد هذا رقما غير مسبوق مقارنة مع الإشاعات التي تطلقها حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي.


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