وقف دوام السبت في الأحوال المدنية

وطنا اليوم:قررت دائرة الأحوال المدنية والجوازات، الخميس، وقف دوام السبت في مكاتبها.

وقال مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات بالوكالة طلال الفايز، إن الدائرة قررت وقف دوام السبت في مكاتبها في كل من مديريات أحوال وجوازات العاصمة والزرقاء واربد والبلقاء ومديرية الضفة الغربية وغزة ليعود الدوام فيها كالمعتاد.

وأشار الفايز، إلى أن دوام السبت جاء في سياق الإجراءات التي اتخذتها الدائرة نتيجة تزايد أعداد المراجعين في فصل الصيف، وتمكين المواطنين من إنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر، مبينا استمرار الدائرة وإبقائها على الدوام المفتوح وحتى انتهاء آخر معاملة قدمت للدائرة