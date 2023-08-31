العمل ترد على إنهاء عقد معلمات المدارس الخاصة بسبب الحمل

وطنا اليوم:أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل الخميس، أنه يمنع إنهاء عمل المعلمة في المدرسة الخاصة أو رياض الأطفال بسبب الحمل، كما لا يسمح بموجب عقد العمل الموحد إنهاء عقد المعلمة ابتداء من الشهر السادس وخلال إجازة الأمومة.

ودعا جميع المعلمات اللواتي يتعرضن لهذه الممارسات من بعض المدارس الخاصة تقديم شكاوى “سرية” عبر المنصة الإلكترونية “حماية” لمتابعتها.

ونوه إلى أن الوزارة طلبت من لجنة المعلمين في النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص تزويدها بأسماء المدراس التي تمارس هذه الممارسات.

وأكد أن الوزارة لا يمكن أن تصدّق على نظام داخلي لأي مدرسة ينص على إنهاء خدمات المعلمة في حال كانت حامل