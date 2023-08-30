العيسوي يفتتح حديقة الهية ونادي المتقاعدين العسكريين في الكرك

وطنا اليوم:افتتح رئيس الديوان الملكي يوسف العيسوي حديقة شهداء الهية ونادي المتقاعدين العسكريين في الكرك الأربعاء، وذلك مندوبًا عن جلالة الملك عبد الله الثاني.

وشملت الجولة لقاء مع المتقاعدين العسكريين الذين طالبوا بتحسين جودة الخدمات الصحية في مستشفى الأمير علي العسكري، وطالبوا كذلك رفع الرواتب التقاعدية خاصة للمتقاعدين القدامى.

متحف المشير حابس المجالي

وطالب متقاعدون كذلك، باتمام العمل في متحف المشير حابس المجالي وضمه لنادي المتقاعدين العسكريين.

وتبلغ مساحة حديقة الهيّة نحو (8) دونمات، وتضم الحديقة نصبا تذكاريا بارتفاع 12 مترا لشهداء منطقة العراق الذين شاركوا في هية الكرك بالإضافة لمدرج وملعب ووحدتي ألعاب مطاطية ورملية مهيئة لإستخدام أهالي المنطقة بالإضافة إلى العديد من مرافق أخرى.

يشار إلى أنه تم استملاك المتحف منذ 6 سنوات ولم يتم العمل أو المباشرة فيه لغايات افتتاحه، وقدرت مؤسسة المتقاعدين العسكريين المبلغ الواجب توفيره لتجهيز المتحف بشكله النهائي بقيمة لا تزيد عن 80 الف دينا