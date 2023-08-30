بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

العيسوي يفتتح حديقة الهية ونادي المتقاعدين العسكريين في الكرك

منذ ساعتين
العيسوي يفتتح حديقة الهية ونادي المتقاعدين العسكريين في الكرك

وطنا اليوم:افتتح رئيس الديوان الملكي يوسف العيسوي حديقة شهداء الهية ونادي المتقاعدين العسكريين في الكرك الأربعاء، وذلك مندوبًا عن جلالة الملك عبد الله الثاني.
وشملت الجولة لقاء مع المتقاعدين العسكريين الذين طالبوا بتحسين جودة الخدمات الصحية في مستشفى الأمير علي العسكري، وطالبوا كذلك رفع الرواتب التقاعدية خاصة للمتقاعدين القدامى.

متحف المشير حابس المجالي
وطالب متقاعدون كذلك، باتمام العمل في متحف المشير حابس المجالي وضمه لنادي المتقاعدين العسكريين.
وتبلغ مساحة حديقة الهيّة نحو (8) دونمات، وتضم الحديقة نصبا تذكاريا بارتفاع 12 مترا لشهداء منطقة العراق الذين شاركوا في هية الكرك بالإضافة لمدرج وملعب ووحدتي ألعاب مطاطية ورملية مهيئة لإستخدام أهالي المنطقة بالإضافة إلى العديد من مرافق أخرى.
يشار إلى أنه تم استملاك المتحف منذ 6 سنوات ولم يتم العمل أو المباشرة فيه لغايات افتتاحه، وقدرت مؤسسة المتقاعدين العسكريين المبلغ الواجب توفيره لتجهيز المتحف بشكله النهائي بقيمة لا تزيد عن 80 الف دينا


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
18:07

“أمنية” و”سوفكس الأردن” يوقعان اتفاقية شراكة في الأمن السيبراني

18:01

وزير العدل ونظيره الفلسطيني يوقعان مذكرة تفاهم في مجال التعاون

17:43

ملتقى الشفا الثقافي ينظم ندوة عن آفة المخدرات في عجلون

17:31

ارتفاع الاسترليني أمام الدولار اليوم

17:28

الجمعة المقبلة.. “قطب” يؤكد جاهزية إتحاد الكراتية لاستضافة بطولة غرب آسيا في عمان

17:23

بتوجيهات العاهل الأردني.. “العيسوي” يفتتح مشاريع مبادرات ملكية في الكرك

17:18

صندوق تنمية البادية يتفقد مشروع الجمعية الزراعية للمحاصيل العلفية

17:05

المرصد العربي للترجمة يضم البروفيسور السلمان إلى عضويته

16:45

توقعات برفع كبير على أسعار البنزين والسولار الشهر المقبل

16:31

البشايرة مديرًا عامًا لمستشفى الملك المؤسس

16:23

ضبط مطلق نار في حفل زفاف بمعان أدى إلى وفاة العريس

16:19

الأوقاف تخرّج 286 حافظا وحافظة للقرآن الكريم

وفيات
وفيات الأربعاء 30-8-2023وزير التربية ينعى الطالبين محمد ويامن عباسيوفيات الثلاثاء 29-8-2023وفاة العين جمال الشوابكةوفاة العقيد المتقاعد الذي أفرج عن سارقة كيس الحليب