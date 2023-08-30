الخصاونة من معان: انتم السند للقائد وولي عهده

وطنا اليوم:وجه رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الأربعاء، بتقديم أفضل الخدمات الصحيَّة للمواطنين في معان، وتوفير جميع المستلزمات الصحيَّة والعلاجيَّة التي يحتاجونها.

كما وجه الخصاونة، خلال تفقده مركز صحي قضاء إيل الشَّامل في محافظة معان، إلى ضمان ديمومة عمل المركز على مدار الوقت.

كما نقل تحيات واعتزاز جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني وليّ العهد بأهالي معان والبادية الجنوبية.

وقال الخصاونة للحاضرين: أنتم سند القائد المفدى وسمو ولي عهده الامين.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الخصاونة بالفعاليات الشعبية ووجهاء واعيان ونواب معان والبادية الجنوبية، في ديوان قبيلة النعيمات بدعوة من المحافظ السابق محمود جراد النعيمات، بعد جولة تفقدية لمشاريع تنموية وخدمية في محافظة معان ومنطقة وادي رم.

وعرض الخصاونة أمام الحضور المشروع التَّحديثي الكبير الذي يقوده جلالة الملك بمساراته الثلاثة (منظومة التحديث السياسي، ورؤية التحديث الاقتصادي، وخارطة طريق تحديث القطاع العام).

كما عرض الخصاونة أمام الحضور خطط الحكومة الاقتصادية والتنموية ورؤاها المستقبلية، فاتحاً باب الحوار والاستماع الى احتياجات ومطالب أهل المنطقة.

الخصاونة، وخلال حواره مع اهل معان، وعد بالممكن من المتطلبات ووفق الامكانات، وقال” نهجنا الصدق والمصداقية”.

ولم يغفل الخصاونة تهنئة بلدية ايل واهل المنطقة بحصول البلدية على جائزة افضل بلدية للنظافة.

وواصل رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة سلسلة جولاته الميدانيَّة وزياراته التَّفقُّديَّة بزيارة مؤسَّسات خدميَّة وسياحيَّة في محافظة معان ومنطقة وادي رمّ.

واستهل الخصاونة جولته في محافظة معان بزيارة محطَّة مياه إيل، التي تزوِّد قضاء إيل وتجمُّع قُرى النعيمات وأجزاء من لواء البترا بالمياه، وتخدم قرابة 35 ألف نسمة من أبناء المنطقة.

ووجه الخصاونة بتحسين خدمات التَّزويد المائي في محطَّة إيل، وتحسين البنية التحتيَّة لقطاع المياه، ومعالجة الفاقد المائي وتحديث شبكات المياه، والاستمرار في تأهيل وتحديث الآبار والتوسُّع فيها؛ بما يضمن تقديم أفضل خدمة من المياه للمواطنين