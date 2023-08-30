91.9 مليون دولار التبادل التجاري بين الأردن وعُمان

وطنا اليوم:تشير الإحصاءات الرسمية إلى أنه في عام 2022 بلغ حجم الصادرات بين الأردن وسلطنة عُمان بلغ ما يقارب 51.1 مليون دولار أميركي، وبلغت قيمة المستوردات 40.8 مليون دولار أميركي، بينما سجل الميزان التجاري بين البلدين مؤشر إيجابي في عام 2022 بقيمة 10.3 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع عام 2021 حيث سجل مؤشر سلبي بقيمة 4.8 مليون دولار أمريكي.

وكان رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع بحث ، الأربعاء، مع القائم بالأعمال في سفارة سلطنة عُمان في الأردن المستشار يعقوب الرقيشي، تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين في مقر جمعية رجال الأعمال الأردنيين.

وأكد الطباع أن الروابط التاريخية والثقافية بين الأردن وسلطنة عُمان المترسخة، ستعزز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين، وتهدف هذه الجهود إلى تحقيق تطورات إيجابية في مجموعة متنوعة من القطاعات، بما في ذلك الاستثمارات البينية، تكنولوجيا المعلومات، السياحة، والتعليم.

وقال الطباع أن هذه العلاقات تستند إلى تبادل المصالح المشتركة والرغبة في تعزيز التعاون الاقتصادي. وقد شهدت الفترة الأخيرة توقيع اتفاقيات تجارية واستثمارية تهدف إلى تعزيز تدفقات التجارة وتوسيع الفرص الاستثمارية بين البلدين، مقدماً الدعوة إلى رجال الأعمال العُمانيين إلى زيارة الأردن والإطلاع على فرص الاستثمار.

من جانبه، صرح الرقيشي عن التزام بلاده بتعزيز التعاون الثنائي مع سلطنة عُمان في عدد من القطاعات في إطار تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية،

وقال إن الأردن يعتبر من أهم الشركاء لسلطنة عُمان، ويجري العمل على تعزيز الروابط الاقتصادية وتبادل الخبرات من أجل تحقيق تطور مستدام يعود بالنفع على البلدين.

وأكد استعداد سفارة سلطنة عُمان إلى تقديم كافة التسهيلات لتدفق الاستثمارات بين البلدين.

وأعرب الرقيشي عن تفاؤله بشأن مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين، قائلاً: “تمتاز العلاقات بين سلطنة عمان والأردن بالروح التعاونية والاهتمام المشترك في تطوير العلاقات الاقتصادية ونحن نعمل على توسيع نطاق التعاون لتحقيق مزيد من التقدم والازدهار في ضوء ما ستشهده المملكة من تطور وتقدم هائل في البنية التحتية