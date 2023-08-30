الخصاونة يوجه بمعالجة الفاقد المائي وتحديث شبكات المياه

وطنا اليوم:وجه رئيس الوزراء، الدكتور بشر الخصاونة، الأربعاء، بتحسين خدمات التَّزويد المائي في محطَّة إيل في محافظة معان، وتحسين البنية التحتيَّة لقطاع المياه ومعالجة الفاقد المائي وتحديث شبكات المياه، والاستمرار في تأهيل وتحديث الآبار والتوسُّع فيها بما يضمن تقديم أفضل خدمة من المياه للمواطنين.

جاء ذلك خلال مواصلة الخصاونة سلسلة جولاته الميدانيَّة وزياراته التَّفقُّديَّة بزيارة مؤسَّسات خدميَّة وسياحيَّة في محافظة معان ومنطقة وادي رمّ.

واستهل الخصاونة جولته في محافظة معان، بزيارة محطَّة مياه إيل، التي تزوِّد قضاء إيل وتجمُّع قُرى النعيمات وأجزاء من لواء البترا بالمياه، وتخدم قرابة 35 ألف نسمة من أبناء المنطقة