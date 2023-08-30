نايتل تعلن إختتام أول برنامج تدريبي حول أساسيات التكنولوجيا المالية

وطنا اليوم:أعلنت شركة “الناي للاستشارات المعلوماتية والاتصالات (نايتل)، ذراع الاتصالات لمجموعة مدينة العقبة الرقمية، عن اختتام أولى الدورات التدريبية لمركز “جوين”، لطلاب الجامعات في مدينة العقبة، حملت عنوان “أساسيات التكنولوجيا المالية” (الفينتك)، والتي نظمها مركز التكنولوجيا المالية التابع للشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك).

وقد استضافت نايتل هذه الدورة التدريبية عملاً بمذكرة التفاهم الموقعة بين مجموعة مدينة العقبة الرقمية وشركة جوباك، والتي تهدف إلى إتاحة الفرصة للشباب في المحافظات الجنوبية للمشاركة في برامج “مركز التكنولوجيا المالية جوين” التابع لشركة جوباك، بالتعاون مع شركة نايتل العقبة التي وفرت مركز التدريب الخاص بها لاستضافة الدورات التدريبية لطلبة جامعات الجنوب لتمكينهم من مواكبة أخر المستجدات في علم التكنولوجيا الرقمية الأمنة والاستجابة للمتغيرات المتسارعة في العالم.

واستفاد من الدورات التدريبية التي عقدت في بعض الجامعات في عمان، وفي مكاتب شركة نايتل في العقبة، على مدار ستة أسابيع، سبعين طالباً، حيث احتضنت نايتل التدريب المخصص لطلاب الجامعة الأردنية في العقبة وجامعة الحسين التقنية والجامعة الهاشمية وجامعة العقبة للتكنولوجيا.

قدم الدورات التدريبية كوكبة من الخبراء والمختصين في قطاع التكنولوجيا المالية، حيث تلقى الطلبة المشاركين مواد علمية وتثقيفية منتقاة، تناولت مواضيع متعددة مثل التكنولوجيا المالية وأثرها على الخدمات المالية، والأمن السيبراني وخصوصية البيانات، وواجهة برمجة التطبيقات وإدارة البيانات، ومنهجية التفكير التصميمي وحل المشكلات والتحقق منها، ونماذج أعمال التكنولوجيا المالية، وتحليل ومناقشة دراسات الحالة المتعلقة في التكنولوجيا المالية، والتي تصب جميعها في تطوير المهارات القادرة على وضع حلول آمنة وذكية، للتحديات التي قد تواجه قطاع التكنولوجيا المالية، وتوجيه الرقمنة نحو صناعة التكنولوجيا المالية.

جدير بالذكر بأن مدينة العقبة الرقمية، هي مدينة رقمية متكاملة تقدم خدماتها عبر شركاتها المرخصة، (شركة الناي للاستشارات المعلوماتية والاتصالات (نايتل) / ذراع الاتصالات لمدينة العقبة الرقمية، و(شركة المرناة للاستثمار وتطوير الأعمال (35D) / ذراع تكنولوجيا المعلومات لمدينة العقبة الرقمية، التي تقدم مجموعة من الخدمات المتميزة والنوعية، ومنها خدمات مراكز البيانات المحايدة، نقطة تبادل الإنترنتAqabaIX ، وخدمات الربط المحلي والدولي، وخدمات إنترنت الفايبر، وغيرها من الخدمات المتطورة، الرامية إلى تحسين الكفاءة التشغيلية والبشرية العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يدفع عجلة الاستثمار قدماً نحو الأمام، ويرفع إمكانية استثمار التطور الهائل في تكنولوجيا المعلومات وشبكات الإنترنت والذكاء الاصطناعي وخلافها لتحقيق النهضة الشاملة.