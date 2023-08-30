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منتخب السلة يتعرض لخسارة قاسية من نظيره الأمريكي في كأس العالم

منذ ساعة واحدة
منتخب السلة يتعرض لخسارة قاسية من نظيره الأمريكي في كأس العالم

وطنا اليوم:تعرض المنتخب الوطني لكرة السلة لخسارة قاسية أمام نظيره الأمريكي بنتيحة 62-110 في المباراة الختامية لمشوار الصقور في دور المجموعات ببطولة كأس العالم.
وبهذه الهزيمة يتذيل منتخب الصقور ترتيب المجموعة الثالثة بثلاثة نقاط، بعد أن خسر المباراة الإفتتاحية أمام اليونان بإحدى وتسعين نقطة مقابل إثنتين وسبعين، قبل أن يخسر مجدداً أمام نيوزيلندا بخمس وتسعين نقطة مقابل سبعة وثمانين في مباراة وصلت للوقت الإضافي.
رغم الهزيمة في مباراتيه السابقتين أمام اليونان ونيوزيلندا، إلا أن الصقور أظهروا أداءً مميزًا وهو ما يزيد من الطموحات كبيرة لتقديم المطلوب في المبارايات التصنيفية والتي ستحمل أمل المنتخب الوطني للتأهل إلى أولمبياد باريس 2024.
ويلتقي المنتخب الوطني مع شقيقه المصري في المباراة المقبلة.
وأفتقدت كتيبة المدرب الوطني وسام الصوص في المواجهة لخدمات اللاعب المخضرم زيد عباس والذي غادر المعسكر في الفلبين بسبب ظرف عائلي طارئ


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