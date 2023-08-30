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الفراية: حققنا نقلة نوعية في تقديم الخدمات الإلكترونية

منذ ساعتين
الفراية: حققنا نقلة نوعية في تقديم الخدمات الإلكترونية

وطنا اليوم:زار وزير الداخلية مازن الفراية، الأربعاء، دائرة المتابعة والتفتيش، واطلع على سير العمل والخدمات التي تقدمها الدائرة للمراجعين ومتابعة المعاملات المنجزة للخدمات الالكترونية المعتمدة لدى الدائرة.
وتبادل الفراية الحديث مع مراجعي الدائرة، واستمع الى ملاحظاتهم بشأن الخدمات المقدمة، مؤكدا على ضرورة تقديم التسهيلات اللازمة لكافة المراجعين وفقاً للتعليمات المتبعة.
وأشار الفراية، إلى النقلة النوعية التي حققتها وزارة الداخلية في تقديم الخدمات الالكترونية وضرورة ان ينعكس ذلك على الخدمات المقدمة من دائرة المتابعة والتفتيش، في سياق التحول الإلكتروني للخدمات المقدمة كافة، والسعي إلى مراجعة العديد من الخدمات مع عدد من الشركاء لإضافتها الى قائمة الخدمات الإلكترونية بما يضمن اختصار الوقت والجهد وإنجاز المعاملات بأسرع وقت ممكن


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