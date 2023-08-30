ارتفاع حصيلة ضحايا حادث حوفا المفجع إلى 6 وفيات

وطنا اليوم:ارتفعت حصيلة ضحايا حادث حوفا المفجع، إلى 6 وفيات، بعد وفاة طفلة صباح الأربعاء، وفق ما أفاد مصدر طبي.

وعللت إدارة السير في وقت سابق، سبب هذا الحادث المروع إلى استعراض وتهور غير مسؤول، حيث كانت مركبتين تتسابقان بسرعة جنونية على الطريق الرابط بين بلدتي حوفا وقميم.

وأوضحت الإدارة أن المركبتين كانتا تتسابقان على الطريق، ما أسفر عن دهس 4 أشخاص ووفاتهم.

وأضافت أنه تم ضبط المركبتين، على الرغم من أن أحد المركبتين لم يكن مشتركاً في حادث الدعس، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما