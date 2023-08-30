الكويت تعلن إدارتها أصولا بقيمة 250 مليار دولار في دولة أجنبية

وطنا اليوم:أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار وزير المالية بالوكالة الدكتور سعد البراك، أن حجم استثمارات الكويت في المملكة المتحدة وصل الى نحو 42 مليار دولار، أي ازدادت أربعة أضعاف خلال عقدين من الزمن.

وأضاف: إن “الهدف من وراء تأسيس مجلس الاستثمار الكويتي تحقيق عائد استثماري طويل الأجل ليكون بمثابة مصدر دخل بديل عن الإيرادات النفطية بشكل يعزز من قدرة الأجيال القادمة على مواجهة متغيرات المستقبل”.

وقال البراك: “في وقت مبكر من هذا اليوم كان لي شرف التوقيع على مذكرة تفاهم جديدة والتي تؤكد نوايانا الصادقة نحو تعزيز شراكتنا الستراتيجية الراسخة مع بريطانيا العظمى”.

أضاف: “لقد كانت البداية ببضع مئات الالاف من الجنيهات أودعت في بنك إنجلترا في خمسينيات القرن الماضي لتنمو تلك الاستثمارات الصغيرة مع الوقت ليتضاعف حجم الأموال المستثمرة بأكثر من الضعف في كل عقد من الزمن، فعندما احتفلنا بالذكرى الخمسين لتأسيس مكتب الاستثمار الكويتي في لندن في عام 2003 كان حجم استثمارات الهيئة العامة للاستثمار نحو 9 مليارات دولار أميركي وبحلول الذكرى الستين في عام 2013 تنامت لتصل الى نحو 24 مليار دولار أميركي”.

وأشار إلى أن “الهيئة العامة للاستثمار اتخذت من العاصمة البريطانية لندن مقراً لعملياتها الاستثمارية في الأسواق الدولية، وقد نمت الأصول المدارة في مكتب الاستثمار الكويتي في لندن من نحو 27 مليار دولار في عام 2003 الى 120 مليار دولار في عام 2013 لتصل خلال العام الحالي 2023 الى 250 مليار دولار، وهذا ما يمثل أيضا زيادة بنسبة فاقت الأربعة أضعاف خلال العقدين الماضيين”.

وتابع: “إن العلاقة بين دولة الكويت والمملكة المتحدة لا تقتصر على الاستثمارات فقط، بل إنها تمتد لكثير من القطاعات الحيوية الأخرى كالتعليم والدفاع والرعاية الصحية الى جانب التواصل والتنسيق المستمرين بين حكومتي البلدين”.

ودعا الحكومة البريطانية والقطاع الخاص البريطاني لاستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة في الاقتصاد الكويتي والتي يمكن الحصول على معلومات تفصيلية عنها من خلال التواصل مع هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي (KDIPA)