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الميثاق يكرم الناجحين من ابناءِ منتسبيه واخوانهم في التوجيهي

منذ 3 ساعات
الميثاق يكرم الناجحين من ابناءِ منتسبيه واخوانهم في التوجيهي

وطنا اليوم:أكد أمين عام حزب الميثاق الوطني الدكتور محمد حسين المومني على أهمية أيجاد بدائل علمية لقياس قدرات الطالب بدلا من امتحان التوجيهي، لافتا الى أن التوجيهي ليس نهاية المطاف.
وأضاف المومني خلال حفل تكريمي للناجحين بالثانوية العامة من أبناء المنتسبات والمنتسبين للحزب أقامه اليوم، ان هناك فرصا كبيرة أمام من لم يحالفهم النجاح بالثانوية العامة قادرة على ان تستوعبهم وأن يكون لهم نصيبا في بناء مستقبل وطنهم.
وجاءت تصريحات المومني خلال حفل كرم فيه (حزب الميثاق) 35 طالبة وطالب، من بينهم عدد من الاوائل على مستوى المملكة ضمن اجواء أسرية، وحضره عدد من اعضاء المكتب السياسي وقيادات الحزب.
وحمل المومني 35 طالبة وطالب أمانة المسؤولية حول هوية وثوابت الحزب خلال المرحلة الجامعية التي سيلتحقون بها خلال الاسابيع القادمة، بعد أن أصبحوا سفراء (الميثاق) في جامعات ذات منارات علمية وأكاديمية، ليكونوا مصابيح مضيئة في أهم صروح علمية في الاردن.
ودعا المومني الناجحين بالتوجيهي خلال الحفل التكريمي، ان يشاركوا في مسيرة الاصلاح والديمقراطية اثناء دراستهم الجامعية ويتركوا بصمة داخل جامعاتهم بثوابت وهوية حزب الميثاق، والتي تمثل هوية معظم الشعب الاردني، مشيرا الى اننا نريد ان نخلق حالة ميثاقية متميزة في كل قطاعات المجتمع حتى نخدم الوطن ونتعامل مع كل التحديات التي تواجهه، موضحا ان هويتنا الحزبية هي “محافظ، وسطي، برامجي وتحديثي اصلاحي”، مؤكداً أن هذه هي هوية الحزب ، وهي جزء أساسي من الهوية الاردنية ، وأن قيم الحزب ومبادئه موجودة في استراتيجيته التي أقرها المجلس المركزي للحزب والتي سينبثق منها مبادراتنا الاصلاحية وبرامجنا الانتخابية.
وذكر المومني الطلبة المكرمين بأهمية التمسك بثوابت حزب الميثاق ولا تراجع عنها وهي (الدين، العرش، أجهزتنا العسكرية والامنية،وحدتنا الوطنية، وقدسنا وقضيتنا الفلسطينية)


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