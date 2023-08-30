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السفارة الأردنية في واشنطن تحذر المقيمين من إعصار ايداليا

منذ 9 ثواني
السفارة الأردنية في واشنطن تحذر المقيمين من إعصار ايداليا

وطنا اليوم:دعت السفارة الأردنية في واشنطن المقيمين في المناطق المتأثرة بإعصار “ايداليا” إلى توخي الحيطة والامتثال لتعليمات السلامة العامة.
كما أعلنت عن أنه في الحالات الطارئة يمكن الاتصال على رقم طوارئ السفارة: 2022949522 .
وقال المركز الوطني للأعاصير، ومقره ميامي، إن سرعة الرياح القصوى لإيداليا بلغت 169 كيلومترا في الساعة في وقت مبكر من مساء أمس الثلاثاء، وستزداد شدتها قبل أن تبلغ اليابسة خلال اليوم الأربعاء.
والجدير بالذكر أن الإعصار “إيداليا” اشتد خلال الساعات الماضية فوق خليج المكسيك في طريقه إلى ساحل الخليج بولاية فلوريدا الأميركية، مما أجبر السلطات على إجلاء السكان في المناطق الساحلية المنخفضة المتوقع أن تهطل عليها أمطار غزيرة عندما يضربها الإعصار صباح اليوم الأربعاء


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