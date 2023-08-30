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لماذا تتأخر بعض رحلات الباص السريع

منذ 4 ثواني
لماذا تتأخر بعض رحلات الباص السريع

وطنا اليوم:كشف أحمد المجالي مدير العمليات في شركة رؤية عمان للنقل، عن أسباب تأخر بعض رحلات الباص السريع في عمان.
وقال المجالي الأربعاء، إن تأخر بعض رحلات الباص السريع سببه تعرض بعض الحافلات لأزمات سير نتيجة دخولها في بعض مسارب السيارات وحوادث مرورية تقع أحيانا.
وأضاف بأن نقاط شحن ذاتية تم تركيبها مؤخرا يستطيع الراكب الشحن من خلالها دون وجود الموظف المختص.
وبين أنه سيتم تشغيل نقاط شحن إضافية جديدة خلال الأسبوعين القادمين في منطقتي أبو علندا والمقابلين.
ولفت بأن الراكب يستطيع الدفع داخل الحافلة عن طريق استخدام بطاقة “الفيزا كارد” الخاصة به دون الحاجة لشحن البطاقة المخصصة للباص السريع


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